Пермские больницы заплатят 400 тыс. рублей за смерть пациента

В Пермском крае Суксунская центральная районная больница и краевая клиническая психиатрическая больница заплатят 400 тыс. рублей компенсации родственникам умершего пациента. Иск был удовлетворен лишь частично, его авторы требовали заплатить за смерть родственника 2 млн рублей.

Как поясняет ИА «Ура.ру», мужчина ранее регулярно обращался в больницу из-за заболеваний. Врачи сделали вывод, что у него психиатрическое заболевание, и отправили его в психиатрическую клинику. Там во время обследования он умер.

В медицинском свидетельстве о смерти сказано, что мужчина скончался не от психиатрического заболевания, а от неуточненного желудочно-кишечного кровотечения и неуточненной алкогольной болезни печени, поскольку в центральной районной больнице не оказали ему своевременную помощь.

Представитель ответчика не признал иск. По его словам, мужчина регулярно употреблял алкоголь, а больница сделала всё возможное для его спасения.