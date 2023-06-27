Авиашоу «Золотое кольцо Урала» впервые проведут в Оренбурге

В Оренбурге 28 июня впервые состоится авиашоу «Золотое кольцо Урала». Его посвятят 100-летнему юбилею гражданской авиации. Мероприятие состоится на большом поле Сакмарского района.

Как сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на организаторов, школьники старше 12 лет смогут принять участие в авиаквесте. Он пройдет на аэродроме Кушкуль. Также запланирован художественный мастер-класс «Рисуем небо и самолеты».

Откроется праздник в 19 часов, а воздушная программа пилотажной группы состоится в 19:30. Пилотажная группа выступит на сверхлегких воздушных судах. Самолеты покажут фигуры «клин», «ромб», «пеленг», «вентилятор», перекрестные роспуски, «тюльпан», горизонтальный «веер» и колодец».

На площадке организуют выставку авиационной техники и фотозону с самолетами. Там же можно будет пообщаться с пилотами-инструкторами.