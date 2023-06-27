Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату штрафа
Мир
В возрасте 94 лет умер сыгравший в «Титанике» актер Лью Палтер
Мир
Politico узнала о начале подготовки Данией украинских пилотов F-16
Армия
Путин заявил об особой роли военнослужащих МО РФ в подавлении мятежа
Общество
Память погибших 24 июня почтили минутой молчания
Армия
Золотов сообщил о возможности получения танков Росгвардией
Экономика
Мишустин заявил о становлении бюджета России более устойчивым
Мир
Свыше 1,4 тыс. названий населенных пунктов «дерусифицируют» на Украине
Мир
Премьер-министр Венгрии признал безрезультатность санкций против России
Общество
Топ-менеджера итальянской компании задержали в Москве с наркотиками
Мир
Rheinmetall поставит Украине 14 танков Leopard 2 в 2024 году
Армия
ВС РФ уничтожили узел связи 110-й мехбригады ВСУ в районе Авдеевки
Общество
Золотов высоко оценил работу силовых структур РФ во время попытки мятежа

Эксперты рассказали об изменении принципов выбора работодателя

0
Фото: Ведомости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сегодня кроме финансовой составляющей для работника большое значение имеет бренд работодателя, степень его ответственности перед сотрудниками, считают участники конференции People&Organization Forum. Топ-менеджеры крупнейших компаний и представители HR-отрасли обсудили тему изменения подходов к управлению персоналом в условиях трансформации рынка труда в России.

Площадка объединила представителей самых разных отраслей экономики — в конференции приняли участие компания Эн+, школа управления «Сколково», Национальная Медиа Группа.

Заместитель гендиректора по управлению персоналом Эн+ Наталья Альбрехт рассказала, что «ключевой ценностью» для компании является «забота о людях, их семьях, о городах, об окружающей среде». «А самое важное — чтобы сотрудники не просто слышали об этой ценности, но и видели реальные действия компании в этом направлении», — подчеркнула она.

По ее словам, компания активно инвестирует в развитие социально-экономической среды в городах, где расположены производственные предприятия: строятся больницы, детские сады и школы, открываются филиалы высших учебных заведений. «Это необходимый фактор для удержания персонала — человеку должно быть комфортно не только работать, но и жить там, где он трудится», — заявила Альбрехт.

Директор по персоналу АО «Стройтрансгаз» Наталья Лёшина добавила, что ценности бренда должны быть понятны и близки сотрудникам. Одним из факторов удержания кадров является выполнение руководством компании данных работникам обещаний, отметила Лёшина.

Директор департамента корпоративного обучения школы управления «Сколково» Денис Конанчук представил на конференции результаты нового HR-исследования, согласно которому почти каждая вторая компания (49%), с численностью сотрудников более 1 тыс. человек, назвала приоритетными HR-проектами удержание и вовлеченность сотрудников. Это значит, что тренд на ответственность работодателя сохранится надолго, констатировал Конанчук.

Эксперты сошлись во мнении, что усиление цифровизации, поиск и открытие талантов внутри компании, новые форматы мотивации и задачи удержания персонала — это те вопросы, которые становятся ключевыми для ответственного работодателя.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023