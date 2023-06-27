Эксперты рассказали об изменении принципов выбора работодателя

Сегодня кроме финансовой составляющей для работника большое значение имеет бренд работодателя, степень его ответственности перед сотрудниками, считают участники конференции People&Organization Forum. Топ-менеджеры крупнейших компаний и представители HR-отрасли обсудили тему изменения подходов к управлению персоналом в условиях трансформации рынка труда в России.

Площадка объединила представителей самых разных отраслей экономики — в конференции приняли участие компания Эн+, школа управления «Сколково», Национальная Медиа Группа.

Заместитель гендиректора по управлению персоналом Эн+ Наталья Альбрехт рассказала, что «ключевой ценностью» для компании является «забота о людях, их семьях, о городах, об окружающей среде». «А самое важное — чтобы сотрудники не просто слышали об этой ценности, но и видели реальные действия компании в этом направлении», — подчеркнула она.

По ее словам, компания активно инвестирует в развитие социально-экономической среды в городах, где расположены производственные предприятия: строятся больницы, детские сады и школы, открываются филиалы высших учебных заведений. «Это необходимый фактор для удержания персонала — человеку должно быть комфортно не только работать, но и жить там, где он трудится», — заявила Альбрехт.

Директор по персоналу АО «Стройтрансгаз» Наталья Лёшина добавила, что ценности бренда должны быть понятны и близки сотрудникам. Одним из факторов удержания кадров является выполнение руководством компании данных работникам обещаний, отметила Лёшина.

Директор департамента корпоративного обучения школы управления «Сколково» Денис Конанчук представил на конференции результаты нового HR-исследования, согласно которому почти каждая вторая компания (49%), с численностью сотрудников более 1 тыс. человек, назвала приоритетными HR-проектами удержание и вовлеченность сотрудников. Это значит, что тренд на ответственность работодателя сохранится надолго, констатировал Конанчук.

Эксперты сошлись во мнении, что усиление цифровизации, поиск и открытие талантов внутри компании, новые форматы мотивации и задачи удержания персонала — это те вопросы, которые становятся ключевыми для ответственного работодателя.