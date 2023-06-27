Мужчина сбежал из спецприемника через канализацию под Красноярском

В городе Канске Красноярского края мужчина сбежал из спецприемника через слив старой канализационной ямы. Об этом 27 июня рассказал источник «Известий».

34-летний местный житель был доставлен в спецприемник 21 июня. Он должен был провести там 10 суток за административное правонарушение, однако 26-го числа ему удалось скрыться.

«На дневной прогулке он пролез под забор в слив бывшей канализационной ямы, отогнул железный лист и скрылся», — рассказал источник.

Заключенный был пойман спустя несколько часов. За побег ему грозит до 15 суток дополнительного ареста.

Ранее, 17 апреля, осужденный мужчина сбежал из колонии-поселения в селе Кочубеевском под Ставрополем. По данным источника «Известий», он отбывал срок за грабеж. Его этапировали в марте из Новороссийска.