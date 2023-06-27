Еще девять свалок ликвидируют в Ульяновской области
На территории Ульяновской области планируют ликвидировать еще девять свалок. Об этом стало известно в ходе заседания штаба по комплексному развитию региона 26 июня.
«На сегодняшний день Росприроднадзором и Роспотребнадзором уже обследовано девять свалок, после чего они будут включены в соответствующий государственный реестр», — рассказала министр природных ресурсов и экологии Гульнара Рахматулина.
Данная процедура необходима для дальнейшего вхождения в проект «Генеральная уборка» и для выделения финансирования. Уточняется, что перечень объектов накопленного вреда окружающей среде был сформирован совместно с муниципальными образованиями.
Как пишет ulpravda.ru, речь идет о полигонах ТБО в Барыше, Сенгилее, Вешкайме, Новой Малыкле, поселке Октябрьский Радищевского района, на мазутохранилище на Нижней Террасе в Ульяновске, а также свалках возле Соловьева оврага, Петрова оврага, у поселка Мостоотряд. По шести из них уже готовы проекты ликвидации, сейчас документация находится на экологической госэкспертизе.
Сам проект «Генеральная уборка» стартует в 2025 году.