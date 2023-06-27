Россиянки Бодниева и Дибирова вошли в Зал славы Европейской федерации гандбола

Двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева и серебряный призер Олимпийских игр 2008 года Ирина Дибирова введены в Зал славы Европейской федерации гандбола (EHF), о чем в понедельник, 26 июня, сообщила ее пресс-служба.

«Сезон-2022/23 европейского гандбола привлек внимание к истории, созданной за последние три десятилетия, когда были побиты старые рекорды гандбола и установлены новые. Кульминация года, в котором Европейская федерация гандбола отмечает свое 30-летие, назначена на понедельник, когда EHF чествует легенд игры и вводит их в первый Зал славы европейского гандбола», — сказано в сообщении.

В федерации пояснили, что для Зала славы были отобраны 60 легендарных игроков, по два на каждый сезон соревнований, организуемых Европейской федерацией гандбола. Они отмечены за выдающиеся выступления и за общий вклад в европейский гандбол за последние 30 лет.

«Вручение наград EHF Excellence Awards и включение в Зал славы привлекает внимание к лучшим игрокам сезона и отдает дань уважения тем, кто оставил след в гандболе. Их спортивные достижения говорят об их величии, и мы гордимся тем, что признаем игроков, которые создали нашу игру такой», — сказал президент EHF Михаэль Видерер.

Людмила Бодниева с 2021 года возглавляет женскую сборную России по гандболу, в составе которой она дважды становилась чемпионкой мира в 2001 и 2005 годах, выигрывала серебро в 2006-м и бронзу в 2000-м на чемпионате Европы. Ирина Дибирова возглавляет клуб «Ростов-Дон». В 2008 году она стала серебряным призером Олимпиады в Пекине в составе нацсборной, трижды становилась чемпионкой мира в 2001, 2005 и 2007 годах.

Кроме Бодниевой и Дибировой в Зал славы ввели Таланта Дуйшебаева, победителя Олимпийских игр 1992 года в составе Объединенной команды. Спортсмен также выступал за сборные СССР, России и Испании.

19 марта стало известно, что бразильского бойца смешанного стиля (ММА) Андерсона Силву включили в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Всего в UFC он победил 17 раз и семь раз потерпел поражение.