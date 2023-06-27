В РФ предупредили о росте атак на онлайн-голосование в 2023-м из-за рубежа

В России ожидается рост кибератак из-за рубежа на систему Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в сентябре 2023-го, рассказали «Известиям» в «Независимом общественном мониторинге» (НОМ), который подготовил экспертный доклад о совершенствовании системы общественного наблюдения на выборах.

«Мы видим подобные риски и на словах, и на деле: на фоне происходящего, конечно, будет усиление кибератак. Более того, мы видим дискредитацию и сомнения западных экспертов и политиков в легитимности политической избирательной системы РФ, и в частности в новых формах голосования, таких как многодневное и дистанционное. И всё это, конечно, будет усиливаться ближе к Единому дню голосования», — сказал председатель НОМ, член СПЧ Александр Брод.

Как показал опыт, хакеры пытаются удалить массивы данных, подменить бюллетени или вывести всю систему ДЭГ из строя. В этом году речь пойдет примерно «о десятках тысяч кибератак», считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников. По его словам, сегодня активность хакеров вырастет по сравнению с прошлым годом, когда было совершено более 35 тыс. кибератак.

Онлайн-выборы также остаются относительно новой для избирателей системой, поэтому всё что связано с ней нередко используют в целях дезинформации. В соцсетях именно эта тема стала излюбленной для подобных провокационных материалов. Такие фейки призваны заставить людей усомниться в правильности итогов онлайн-голосования. Причем большинство вбросов распространялось через зарубежные источники, а также через иноагентов.

На фоне растущей угрозы и развития системы дистанционного голосования специалисты НОМ советуют обзавестись новыми форматами наблюдения за выборами: в частности, в этом году стоит включить для всех желающих непрерывную трансляцию видеонаблюдения в помещении ТИК ДЭГ. Кроме того, на веб-портале общественники предлагают отображать даже технические процедуры, вроде статуса загрузки ключа шифрования.

Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе на выборах в сентябре будут применять 24 субъекта РФ. Кроме того, онлайн-голосование проведет Москва на собственной платформе. Примечательно, что ДЭГ в этом году станет рекордным и по количеству часовых поясов — их будет пять.



В 54 регионах пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. Единый день голосования пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

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Заграница дозволенного: РФ готовится к росту атак на онлайн-голосование в 2023-м