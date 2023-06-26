Дольщикам ЖК «Бекасово» в подмосковном Наро-Фоминске начали выдавать ключи

В Наро-Фоминском городском округе Московской области начали выдавать ключи дольщикам ЖК «Бекасово», строительство которого началось в 2013 году. Об этом региональное министерство жилищной политики сообщает в понедельник, 26 июня.

Завершено строительство домов № 1, 2 и 3. Квартиры в них в ближайшее время получат 58 семей.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», возведение шести домов ЖК «Бекасово» началось в 2013 году, застройщиком выступило ООО «Квартал сервис». В конце 2015-го дольщики первой очереди должны были получить квартиры от своего нового жилья, но компания не справилась с обязательствами и в 2019 году была признана банкротом.

Осенью 2020-го наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение достроить объекты. На сегодняшний день строительство домов завершено, их ввели в эксплуатацию и поставили на кадастровый учет.