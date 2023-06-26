Работа расчетов БПЛА спецназа Ахмат в Марьинке в ДНР

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Германия не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus
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В ДНР рассказали об изменении ситуации после наступлении ВСУ в пользу России
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Политика
Политолог заявил о столкновении позиций Будапешта и Киева по закарпатским венграм
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Британский генерал оправдал жертвы украинцев выигрышем времени для НАТО

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