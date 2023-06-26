Разработанное ИИ лекарство начнут испытывать на людях в КНР

Биотехнологическая компания Insilico Medicine, базирующаяся в Гонконге, начала фазу испытаний на людях препарата для борьбы с хроническим заболеванием легких, полностью разработанного искусственным интеллектом (ИИ). Об этом 26 июня сообщила газета Financial Times.

Insilico Medicine, основанная латвийским ученым Алексом Жаворонковым, заявила, что назначила пациенту в Китае новую терапию для лечения идиопатического легочного фиброза. Препарат INS018_055 стал первым полностью «открытым и разработанным ИИ» препаратом, который начал клиническое испытание фазы 2 и стал важной вехой для отрасли».

По словам Жаворонкова, это событие стало моментом истины для Insilico и настоящим испытанием для ИИ, за которым должна следить вся индустрия.

«Наша компания, и это громкое и смелое заявление, может удвоить производительность почти любой крупной фармацевтической компании». Insilico — одна из биотехнологий нового поколения , которые коллективно привлекли миллиарды долларов для разработки инструментов ИИ, направленных на революцию в разработке лекарств», — отметил ученый.

Он обратил внимание, что платформы искусственного интеллекта Insilico потенциально могут вдвое сократить время, необходимое для изобретения лекарств, и снизить стоимость их вывода на рынок, которая, по оценкам Deloitte, составляет в среднем $2,3 млрд на терапию.

Партнерские соглашения, предоставляющие доступ к технологиям Insilico, уже подписали такие фармацевтические гиганты, как Sanofi, Fosun и Johnson & Johnson.

Как отмечается в публикации, Insilico использует генеративный ИИ для быстрого выбора новых задач для лекарств, а затем для разработки новых молекул, которые могут быть нацелены на конкретное заболевание. ИИ Insilico может сэкономить от двух до четырех лет на доклинических исследованиях в зависимости от сложности цели.

Однако гарантий, что платформы для создания ИИ лекарств будут успешными, нет, и некоторые критики предупреждают, что потенциал технологии преувеличен.

Как сообщалось ранее, Insilico Medicine занимается применением искусственного интеллекта в том числе для изучения старения и разработки новых препаратов. В будущем ученые планируют учитывать больше разных биомаркеров, чтобы вычислять возраст людей по биоматериалу более точно.