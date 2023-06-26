Дела оборот: как завершатся слушания CAS по Камиле Валиевой

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне по делу российской фигуристки Камилы Валиевой назначили на 26–29 сентября в штаб-квартире организации в Лозанне. На них должны принять окончательное решение относительно возможного применения запрещенных препаратов спортсменки, следы которого в ее пробе обнаружили во время Олимпиады-2022 в Пекине. Сообщается, что некоторые стороны, свидетели и эксперты могут принять участие в заседаниях по видеосвязи. Слушания будут проводиться в закрытом формате. По итогам комиссия CAS подготовит решение, дата его оглашения пока не называется.

Американское возмущение

В ноябре 2022 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отобрало у российских структур дело Камилы Валиевой. По мнению международных борцов за чистый спорт, в нашей стране превысили «разумные сроки» для расследования этого громкого инцидента. К тому моменту после обнаружения положительной пробы прошло уже девять месяцев, а итогового решения представители РУСАДА так и не огласили. И это дало главе WADA Витольду Баньке возможность передать дело в CAS.

Формально РУСАДА, затянувшее вердикт, выглядит в этой ситуации не слишком здорово.

Ведь очевидно, что жесткого наказания самой Камилы быть просто не может. В делах о допинге несовершеннолетних главная вина обычно возлагается на их тренеров или врачей. Да и триметазидин в фигурном катании не может дать никакого спортивного преимущества. В общем, если абстрагироваться от олимпийского скандала, то максимальное отстранение фигуристки не потянуло бы больше чем на полгода (и давно бы завершилось, если бы его объявили сразу). Быть может, получил бы еще выговор и небольшую дисквалификация кто-то из штаба спортсменки.

Но проблема в том, что наказание Валиевой — это не частный случай. Оно может повлечь за собой очень серьезные последствия, ведь из-за проволочек в исследовании пробы Стокгольмской лабораторией Камила успела победно выступить не только на чемпионате Европы, но и в командном турнире Олимпиады. Вины спортсменки в этом точно нет — она не подозревала о своих допинговых проблемах. Однако теоретически при отсутствии полного оправдания может быть поднят вопрос о лишении золотой медали Пекина всей российской сборной. А это уже громкая история, и в ней затрагиваются не только наши интересы, но и, к примеру, интересы сборной США, которая заняла в олимпийском «команднике» второе место.

Накануне сборная США по фигурному катанию сфотографировалась с пустыми коробками от олимпийских медалей в знак протеста против долгого рассмотрения дела Валиевой и некоторые спортсмены опубликовали снимки в соцсетях (коробки, кстати, раздали и золотым медалистам, то есть россиянам). Один из участников того турнира Винсент Чжоу, проигравший свою программу Марку Кондратюку, так высказался о фотографии.

«Прошло 500 дней с тех пор, как должна была состояться медальная церемония командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года, а мы всё еще ждем, — написал спортсмен в своих социальных сетях. — То, что должно было быть черно-белым делом о спортивной честности и справедливой конкуренции, превратилось в сложное юридическое дело, которое затянулось на слишком долгий срок. И мы, чистые спортсмены, платим за это цену. Мы хотим прозрачности в системе, которая призвана поддерживать олимпийские принципы. Я призываю МОК, РУСАДА и ВАДА сделать всё, что в их юридических силах, чтобы обеспечить соответствующий исход слушаний в CAS 26–29 сентября».

Вера в справедливость

Между тем конкретики по делу Валиевой очень мало, кроме дат слушаний в CAS. Недавние новости — определены судьи процесса (их по правилам трое), но их личности не раскрываются, чтобы «не нарушить целостность».

— Адвокаты Валиевой должны будут представить в суде достаточные доказательства ее невиновности, — цитирует ТАСС главу комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева. — Если запрещенное вещество попало в организм, то необходимы неопровержимые доказательства того, почему это произошло и почему спортсменка в данном случае не должна понести суровое наказание. Мы понимаем, что и ISU, и WADA будут действовать против нас жестко, будут идти в этом направлении до конца. Поэтому надеемся на сильную позицию защиты. Надеемся, что CAS не будет ангажирован и примет независимое решение. Хотя, видя нынешнее давление на МОК, трудно быть уверенным в том, что никто не будет давить на Спортивный арбитражный суд.

С этим согласна и чемпионка России по фигурном катанию, призер чемпионатов Европы Вера Базарова.

— Уверена, что сторона защиты делает всё возможное, — сказала она «Известиям». — Прикладываются огромные усилия, можно сказать, усилия всей страны. Но делать какие-то прогнозы, особенно с учетом всей политической ситуации... Нет, это дело неблагодарное, сейчас такое время, что за сутки всё по три раза меняется. Суд спортивный, а спорт — он так или иначе всегда крутился вокруг политики. Тем более сейчас. И когда речь идет о российском спортсмене в текущих условиях, понятное дело, какое заведомо будет отношение. Хочется верить, конечно, в истинную нейтральность и высшую справедливость. Будем надеяться, что те, от кого зависит решение, смогут от всего абстрагироваться. Как будет на самом деле, покажет время.

Между тем, по информации «Известий», кейс с российской фигуристкой остается фактором или, если угодно, предлогом, из-за которого ISU неохотно возвращает наших на международную арену. Союз оказался среди организаций, которые предпочли не соблюсти рекомендации МОК и отказались ослабить санкции в отношении России и Белоруссии. Так что и нашей стране было бы выгодно скорейшее завершение этого спора.

Согласно правилам, обе стороны смогут подать апелляцию на вынесенное CAS решение в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней.