В Пензе наказали торговавшие алкоголем на выпускной магазины

В Пензе прошли рейды по магазинам, в ходе которых выявлялись нарушители запрета на продажу спиртного в день выпускных вечеров. Проверка коснулась предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе крупных торговых сетей. Также вниманием не обошли и так называемые магазины у дома, сообщает пресс-служба городской мэрии.

По итогам проверки оказалось, что запрет проигнорировали в трех торговых точках. Нарушителями оказались магазины «Пивко», «Огни цирка», «Ивушка» и ларек на улице Лобачевского, 7. Также, вопреки закону, продажа алкоголя в обычном режиме шла в «Варнице» и «Beer Берри» на ул. 8 Марта.

На нарушителей составили протоколы. Они понесут ответственность за игнорирование запрета, отмечает ИА «Пенза-пресс».