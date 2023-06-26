Стали известны первые актеры фильма «Елки 10»

Татарстан стал единственным российским регионом, помимо Москвы и Подмосковья, где проходят съемки 10-й, юбилейной, части франшизы «Елки». В Альметьевске, где стартовали съемки «Елок 10», разворачивается действие одной из четырех новелл будущего фильма.

Шоураннером проекта снова стал Евгений Кулик, отвечавший за перезапуск франшизы. Девятый фильм новогодней серии, выпущенный в прошлом году, собрал в прокате 613 млн рублей и стал лидером по просмотрам на стриминговых платформах в январе этого года. Производством фильма занимаются студия Bazelevs и продюсерская компания Kulik Production при участии «НМГ Кинопрокат». Съемки продлятся до середины июля, а в прокат «Елки 10» выйдут под Новый год — 7 декабря 2023 года.

«Съемки «Елок» в Альметьевске — это продолжение нашего партнерства с Татарстаном и компанией «Татнефть» в области кинопроизводства, которое сегодня проходит по всей линейке: от производства игрового кино и анимации и подготовки будущих кадров для индустрии», — комментирует генеральный продюсер студии Bazelevs Лала Рустамова.

«Для нас огромная радость в год 70-летия Альметьевска и 80-летия нефти Татарстана принимать съемочную группу «Елок» у нас в городе, — признается глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. —Уверен, что весь Альметьевск придет в кинотеатры посмотреть «Елки 10». Да и не только Альметьевск, но и весь Татарстан и вся Россия».

Стали известны первые имена актеров, которые появятся в юбилейной части франшизы. На съемочную площадку в Альметьевске вышли экс-капитан команды КВН «Союз», ведущий музыкально-юмористического телешоу «Студия СОЮЗ» Айдар Гараев и звезда фильма «Холоп» и сериала «Последний министр» Ольга Дибцева.

Актерский состав остальных новелл «Елок 10», как и сюжет в целом, по традиции держится в тайне. Однако создатели картины обещают, что зрителей ждет встреча как с актерами, любимыми поколениями россиян, так и с теми, кто популярен сегодня у молодежи. Появятся ли в юбилейном фильме актеры из предыдущих частей «Елок», создатели фильма не раскрывают.

«В 10-й части новым будет всё, — обещает шоураннер «Елок» Евгений Кулик. — Новый актерский состав, новые герои, новые новеллы и новый современный добрый юмор».