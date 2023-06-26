В Крыму закрыли нелегальную мидийно-устричную ферму

Мидийно-устричную ферму в акватории залива Кацивели (Большая Ялта) закрыли из-за незаконной деятельности по требованию прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в понедельник, 26 июня.

Как показала проверка Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратуры, на ферме незаконно выращивали двустворчатых моллюсков. Правоохранители установили, что предприятие функционировало без заключенного в установленном порядке договора пользования рыбоводным участком. Также у организации отсутствовали согласование с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства и положительное заключения государственной экологической экспертизы.

Природоохранная прокуратура посчитала, что выявленные нарушения могли «негативно сказаться на экологическом благополучии в водном пространстве». На этом основании был подан иск в суд о признании незаконным использования участка акватории. Также ведомство потребовало освободить залив и демонтировать используемые гидротехнические модули.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле, отмечает ИА «Крыминформ».