Toyota выиграла 11 этапов ралли Safari

Команда Toyota выиграла 11 из 13 этапов на ралли Safari. За победу в финале соревнований поборются француз Себастьен Ожье и финн Калле Рованперя. Ожье отставал от действующего чемпиона мира и победителя 2022 года на 32 секунды после предпоследнего этапа дня, передает телеканал «Известия». Однако внезапный ливень сократил преимущество француза до 16,7 сек. Валлиец Эльфин Эванс занял в гонке третье место. Британский гонщик отстал от лидера на 2 мин. 23 сек. Safari Rally Kenya – 2023 проходит с 21 по 25 июня.

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