Двигатель общества

В эти выходные прошел День молодежи — наш национальный праздник, который отмечается в стране с 1958 года. Традиционно к этой дате социологи делятся своими результатами исследований, которые рассказывают, а какова же молодежь сейчас.

Наш Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ выяснил: нынешние молодые россияне не склонны доверять посторонним — только каждый пятый готов на это пойти. А вот люди постарше гораздо доверчивее. Зато молодые люди особо ценят своих близких — родных и друзей. При этом масштаб доверия близким и среди молодежи, и среди более старшего поколения практически идентичен.

При этом россияне студенческого возраста крайне активно участвуют в волонтерской деятельности: каждый третий молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет, согласно нашим свежим данным, вовлекался в добровольный неоплачиваемый труд.

И здесь важнейшим для них становится смысл того, что они делают. Сейчас молодежь готова объединяться с другими людьми для каких-либо совместных действий, если их идеи и интересы совпадают: о необходимости общей гуманитарной миссии говорили более 80% наших молодых респондентов. То есть посторонним они особо не доверяют, а вот осмысленная деятельность их очень привлекает — фактор того, что вокруг будут посторонние, уже перестает иметь значение.

При этом и в благотворительную деятельность молодежь также вовлекается чаще других демографических групп. Но тут уже имеет значение и финансовый фактор: чем моложе человек, тем меньше он зарабатывает. Поэтому в волонтерстве в первую очередь участвуют самые молодые россияне, а вот по частоте денежных пожертвований лидируют молодые люди постарше — те, кому исполнилось от 25 до 35 лет. И более 60% из них помогали в последний год деньгами незнакомым нуждающимся людям или некоммерческим организациям.

Они часто жертвуют на помощь животным, на культурную и правозащитную деятельность. А вот с более старшим поколением их роднит помощь больным детям — это первое по популярности направление финансовой помощи, личных пожертвований для всех поколений россиян.

Таким образом, хотя молодые россияне в целом более активны и в волонтерстве, и в благотворительности, это неоднородная социальная группа: например, студенты, учащиеся, располагающие свободным временем, чаще приходят в волонтерскую деятельность, а работающая молодежь, которая уже получает собственный доход, предпочитает вкладываться финансово.

Чем младше опрошенные, тем реже они занимаются волонтерской деятельностью самостоятельно и чаще обращаются к формальным каналам организации, таким как волонтерские центры или свои учебные заведения.

В наши дни волонтерство — это важнейший институт российского гражданского общества. Оно получило мощный импульс развития в 2010-х годах, и сейчас волонтерские программы есть абсолютно на всех уровнях — федеральных, региональных, муниципальных, то есть возможность для самореализации миллионов россиян есть везде.

И огромным доверием у молодых россиян пользуются благотворительные организации. Более того, уровень такого доверия существенно вырос в последние годы: в 2020 году о нем говорили 42% молодых людей, а сейчас уже 56%. Большинство молодых россиян хотели бы и помогать некоммерческим организациям деньгами, и работать в них на волонтерской основе. И, несмотря на то что по сравнению с прошлым годом готовность помогать немного снизилась среди россиян всех возрастов, потенциал дальнейшего привлечения молодежи в некоммерческий сектор остается достаточно высоким.

Хотя и не каждый человек, отвечающий, что хотел бы помогать некоммерческой организации, действительно станет это делать, очень важно поддерживать и развивать существующую инфраструктуру волонтерства и благотворительности, налаживать диалог НКО с молодежью так, чтобы минимизировать существующий разрыв между желанием помочь и наличием такой возможности.

Автор — директор Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики»

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