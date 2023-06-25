QR-коды появятся в новых учебниках по истории России

Новые учебники истории России будут содержать QR-коды, сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. По ссылке дети смогут дополнительно посмотреть художественные и документальные фильмы по темам, передает телеканал «Известия». Также будет прилагаться большой список литературы. Учебники для 10–11-х классов передаются в издательства. Планируется, что новые книги поступят в школы к 1 сентября. Вскоре начнется работа над учебниками для 5–9-х классов.

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