Умер один из авторов Конституции России Виктор Шейнис

Один из участников создания современной Конституции России и основателей партии «Яблоко» Виктор Шейнис умер в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Об этом 25 июня сообщил депутат Законодательного собрания города от «Яблока» Борис Вишневский.

«Ушел Виктор Леонидович Шейнис. Мудрец и гуманист, политик и ученый. Соратник Сахарова, народный депутат России, а потом депутат Госдумы от «Яблока», — заявил он журналистам.

Как добавляется на сайте «Яблока», о времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Виктор Шейнис родился 16 февраля 1931 года в Киеве. Позже он переехал в Ленинград, где окончил исторический факультет ЛГУ. В 1958 году был исключен из комсомола и аспирантуры за критику советского вторжения в Венгрию 1956 года.

С 1958 по 1964 год был рабочим на Кировского заводе. Позже смог вернуться к научной карьере и с 1977 года стал главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР.

С 1991 по 1993 год входил в состав Совета Республики Верховного Совета России, был заместителем ответственного секретаря Конституционной комиссии Верховного Совета России, где разрабатывал российскую Конституцию вместе с другими специалистами.

В декабре 1993 года избран депутатом Госдумы по федеральному списку объединения «Блок Явлинский–Болдырев–Лукин», в котором был одним из основателей. Закончил депутатскую карьеру в 1999 году.