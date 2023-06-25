Четверть пользователей сайтов знакомств находят себе пару

Опрос: 15% россиян пользуются сайтами для знакомств. Об этом свидетельствуют данные опроса ресурса beAmore. Сервисы помогли найти пару каждому четвертому пользователю. Опрошенные заявили, что часто находят в Сети новых друзей и партнеров. При этом уровень доверия к сайтам падает из-за фейковых аккаунтов, передает телеканал «Известия». Опрос провели среди 3 тыс. человек старше 18 лет.

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