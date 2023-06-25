Дело возбуждено по факту падения легкомоторного самолета в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту падения легкомоторного самолета в Московской области. Об этом 24 июня говорится в сообщении в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

«Возбуждено уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета (ч. 2 ст. 263 УК РФ)», — уточняется в сообщении.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка.

Инцидент произошел ранее в этот день в поселке Малино около Ступино в Московской области. Предварительно, погибли два человека, находящиеся на борту. Как сообщил источник «Известий», самолет Як-52 упал во время отработки летчиком фигур высшего пилотажа.

По данным источника, самолетом управлял чемпион Московской области по высшему пилотажу Евгений Бессмертный.