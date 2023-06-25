Стали известны обстоятельства падения легкомоторного самолета в Подмосковье
Легкомоторный самолет Як-52 упал в Подмосковье во время отработки летчиком фигур высшего пилотажа. Как сообщил 25 июня источник «Известий», в какой-то момент он не смог выйти из фигуры из-за недостаточной высоты.
По данным источника, самолетом управлял чемпион Московской области по высшему пилотажу Евгений Бессмертный.
Инцидент произошел ранее в этот день в поселке Малино около Ступино в Московской области. Предварительно, погиб пилот и девушка пассажир. Личность девушки не уточняется.