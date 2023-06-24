Сегодня в России отмечают День молодежи
День молодежи отмечается сегодня в России. В этом году для праздника установили новую дату. Теперь молодежь поздравляют в последнюю субботу июня. Широкие торжества проходят сегодня во Владивостоке. На центральной улице развернули тематические палатки и фуд-корт. Для жителей выступают народные коллективы, передает телеканал «Известия». Красноуральскую молодежь порадовали концертом. На сцену вышли вокалисты и танцоры местного ДК. В Нефтекамске для школьников устроили фестиваль красок. Также в праздничной программе — мастер-классы и концерты.
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