SpaceX запустила на орбиту вторую за два дня ракету

SpaceX запустила на орбиту вторую за два дня ракету

2023-06-24 17:03:11

2023-06-24 17:03:11

2023-06-24 17:03:11

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