SpaceX запустила на орбиту вторую за два дня ракету
SpaceX вывела на орбиту Земли вторую партию спутников Starlink за два дня. Ракета-носитель Falcon 9 доставила 56 космических аппаратов с базы американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде, передает телеканал «Известия». Всего SpaceX вывела на орбиту свыше 4,6 тыс. таких спутников. Starlink — это глобальная система для обеспечения спутниковым доступом в интернет во всем мире.
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