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Ректор МГУ сообщил об отсутствии планов вуза отказываться от бакалавриата

Ректор МГУ Садовничий: вуз не планирует отказываться от бакалавриата
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В планы Московского государственного университета (МГУ) не входит отказ от бакалавриата, поскольку он допустим по ряду направлений подготовки. Об этом 24 июня рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Московский университет будет сохранять фундаментальное образование: пяти-шестилетний специалитет. От бакалавриата мы отказываться не собираемся, он допустим в ряде направлений подготовки», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Садовничий подчеркнул, что выпускники бакалавриата, как и раньше, смогут поступать в магистратуру по другой специальности. Также ректор университета заявил об инициативе в МГУ о интегрированной магистратуре: студент обучается по одному направлению и в бакалавриате, и в магистратуре. Так, при выпуске он получает фундаментальное шестилетнее образование.

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21 февраля директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов прокомментировал «Известиям» решение о возвращении к системе специалитета в России. Он подчеркнул, что выпускники бакалавриата, которые закончат обучение в 2026 году, скорее всего, смогут выбирать между окончанием обучения на данном этапе и получением диплома магистра по своей специальности. Хвостов напомнил, что переход к болонской системе образования 14 лет назад был гибким и теперь вряд ли «кто-то будет «пороть горячку».

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