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Жительница Пскова украла из магазина 23 пачки кофе и 25 упаковок сыра

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Жительница Пскова предстанет перед судом за кражу 23 банок кофе и 25 упаковок сыра из магазинов, сообщает пресс-служба городской прокуратуры в пятницу, 23 июня.

Первый факт кражи был установлен в марте 2023 года. Женщина пришла в магазин самообслуживания, где она взяла три упаковки кофе и положила в сумку, находящуюся в покупательской корзинке. Далее злоумышленница взяла еще 10 банок кофе, также положила их в корзину, затем в сумку и вышла из магазина. Ущерб магазину составил 4392 рубля. Похищенный кофе она продала незнакомым людям за 1300 рублей.

Спустя несколько дней псковичка вновь отправилась в магазин самообслуживания и опять украла кофе. В этот раз она вынесла из торговой точки 10 упаковок кофе на 4400 рублей. Впоследствии она также продала награбленное незнакомым людям за 1000 рублей, пишет Псковское агентство информации.

Еще через несколько дней женщина опять пришла в магазин самообслуживания, но на этот раз она решила похитить сыр. Она подошла к полкам с молочной продукцией и взяла 25 упаковок сыра на сумму 2600 рублей, которые положила в покупательскую корзинку, а затем спрятала их в свою сумку. Украденное она съела, отмечает Псковская лента новостей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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