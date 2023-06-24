Езды на всех хватит

Евросоюз в пятницу, 23 июня, опубликовал 11-й пакет санкций против России. В новый список ограничений попала и автомобильная отрасль. На этот раз ЕС запретил импорт всех новых и поддержанных машин с мощностью двигателя более 1,9 л, а также электрические и гибридные модели. Конечно, новые ограничения усложнят ситуацию в автомобильной отрасли, но лазейки точно найдутся.

Основной поток машин поступает в Россию с востока. Всего у нашей страны сейчас как минимум шесть основных каналов поставок, через которые ввоз осуществляется преимущественно механизмом параллельного импорта. Не будем их афишировать. А официальные поставки идут исключительно из Китая. Но и здесь не всё так однозначно — в этой стране есть большой сегмент параллельного импорта в Россию брендов, по которым пока нет двусторонних договоренностей.

Но и на Европе тоже не стоит ставить крест: юридическим лицам большие закупки заказаны, а вот физическим лицам все дороги открыты, они и не закрывались. Именно поэтому сейчас много людей сами едут в страны Евросоюза и приобретают автомобили.

Но, несмотря на относительно налаженный параллельный импорт с некоторыми марками и их моделями, есть проблемы. Особенно это касается премиального и люксового сегментов. Многие производители следят за тем, куда направляются их продукты, и у них есть механизмы наказания продавцов за нарушение санкционного режима. Но вот здесь санкции уже никак не повлияют на ситуацию — этот момент как был с прошлого года, так и остается.

Предсказать, в какой степени новые ограничения повлияют на импорт автомобилей, сейчас сложно, так как пока непонятен механизм их действия, нет точных юридических формулировок. Но теоретически Китай и другие дружественные России страны могут оказаться под давлением со стороны Европы — такая возможность прописана в новом пакете санкций. Правда, всегда найдутся «страны-прокладки». В результате и так непростые логистические цепочки усложнятся, а это скажется на конечной цене.

Но важно понимать, что полностью остановить импорт и отрезать Россию от снабжения невозможно. Да, ввозить автомобили будет сложнее. Но даже на общем неблагоприятном политическом фоне компании из Поднебесной ведут активную деятельность на отечественном рынке: они ввозят новые машины и договариваются об импорте моделей с пробегом. Конечно, к новым автомобильным маркам придется привыкать, пока у потребителя не выработалось к ним доверие.

По моим подсчетам, сейчас в России есть около 50 млн иномарок с пробегом — и в продаже, и во владении. Даже при самых мрачных прогнозах такого количества достаточно для того, чтобы рынок функционировал, а гражданам было на чем ездить. Поэтому можно смело говорить о том, что без машин Россия не останется.

Санкции санкциями, но давайте взглянем на сложившуюся ситуацию с точки зрения бизнеса: зарубежные компании не будут жертвовать своими доходами ни при каких обстоятельствах. Все прекрасно понимают, что уход концернов продиктован не морально-этической дилеммой, а страхом рестрикций. Россия — это крупный и перспективный рынок, который приносит стабильный доход. Поэтому я думаю, что все ушедшие бренды сейчас просто затаились и ищут лазейки, чтобы продолжать вести свой бизнес в нашей стране. Так или иначе, им выгодно работать с нами, достаточно лишь их правильно мотивировать, предложив большие деньги. А россияне любят машины и готовы на них тратиться.

Автор — основатель автомобильного маркетплейса Fresh

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