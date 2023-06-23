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Выпускникам кадетских классов московской школы № 1619 вручили аттестаты

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Аттестаты о среднем общем образовании вручили выпускникам кадетских классов московской школы № 1619 имени Цветаевой. По традиции в начале торжественной церемонии прозвучал гимн России, передает телеканал «Известия». Теперь для кадетов наступает новый этап — поступление в военные вузы.

«Поступать планирую в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. С сознательного возраста я хотел туда», — прокомментировал выпускник московской школы № 1619 имени Цветаевой Денис Сулев.

На протяжении пяти лет помимо общих предметов ребята изучали основы военной и государственной службы. Также среди дисциплин — военная история, рукопашный бой, начальная морская, строевая и огневая подготовка. Почти все выпускники кадетских классов планируют продолжать военное образование. Еще один выпускной вечер прошел в московской школе № 2107. Более 350 учеников получили аттестаты об образовании.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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