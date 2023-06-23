Письмо Толкина продали за $20,5 тыс.

Письмо автора «Властелина колец» продано на аукционе за $20,5 тыс. Аукционный дом Bonhams провел торги в Нью-Йорке. В письме Толкин сравнил себя с персонажем — хоббитом, передает телеканал «Известия». Автор якобы робок и хотел бы жить в безлюдном месте. Писатель признался, что работа над романом его утомила. Письмо было адресовано поклоннице Толкина в 1955 году.

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