Вулкан Ключевская сопка начал извергаться на Камчатке

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка. По сообщениям специалистов, на спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия, однако выбросов пепла не наблюдается, передает телеканал «Известия». Камеры, установленные в Вулканологической обсерватории поселка Ключи, зафиксировали свечение от лавы, которая уже появилась в западной части вершинного кратера. Предыдущее извержение вулкана происходило с сентября 2020 года по февраль 2021 года.

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