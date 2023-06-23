Самый большой Сабантуй в мире соберет гостей в Москве

1 июля на территории музея-заповедника «Коломенское» состоится 35-й московский общегородской праздник «Сабантуй-2023».

Организаторы: правительство Москвы, правительство Татарстана, правительство Башкортостана, Татарская национально-культурная автономия города Москвы. Генеральный партнер мероприятия: «Татнефть». Информационные партнеры: телеканал «Мир», радиостанция «Восток ФМ», информационный портал «Известия iz», московский филиал ТРК «Новый век».

Из традиционного праздника тюркских народов московский Сабантуй с годами перерос в праздник народов Москвы, который ежегодно посещают десятки тысяч человек. В этом году почетными гостями Сабантуя станут герои СВО, а само мероприятие пройдет под эгидой 100-летия генерала армии Махмута Гареева. В рамках фестиваля будет представлена фотоэкспозиция о жизни выдающегося военачальника, военного теоретика и участника шести войн.

Торжественное открытие московского Сабантуя состоится в 13:00, среди официальных гостей: представители правительства Российской Федерации, правительств Москвы, Московской области, Республики Татарстан и Республики Башкортостан, видные политические и общественные деятели.

На главной сцене с утра до позднего вечера пройдут выступления национальных коллективов, звезд эстрады, представляющих разные народы России. Праздник откроется выступлением солиста Государственного академического Большого театра, заслуженного артиста Республики Татарстан тенора Марата Гали. На концертных площадках выступят: этно-шоу проект «Зайнетдин», народная артистка Республики Татарстан Наиля Фатехова, заслуженные артисты Республики Татарстан Гульдания Хайруллина, Равиль Галиев, Ильнур Гумеров, Лилия Букеева. заслуженные артисты Республики Башкортостан Рустем Шагбалов и Искандар Газизов, народный артист Республики Башкортостан Артур Тутагулов, Альфия Нигматуллина, Тимур Рамазанов, Государственный академический ансамбль народного танца им. Ф. Гаскарова, театр танца «Булгары», ансамбль танца «Татарстан», ансамбль татарского танца «Ильдан».

Площадка национальной борьбы — сердце каждого Сабантуя. В этом году зрителей ждут захватывающие финальные схватки Кубка мира по поясной борьбе корэш. Будут в «Коломенском» и лошади — главный атрибут настоящего праздника.

Буквально за одну ночь в «Коломенском» вырастут аутентичные башкирская и татарская деревни — бревна для изб, материалы для юрт и элементы внутреннего убранства специально привозят из регионов, чтобы гости могли в полной мере прочувствовать дыхание времен. Традиционно здесь можно будет принять участие в народных играх Сабантуя, увидеть выступления артистов и посетить ярмарки изделий национальных промыслов.

Удивит Сабантуй в этом году и презентацией новой компьютерной трехмерной игры «Батыр: сказание о храбреце». Для прекрасной половины будет работать территория женственности «Татар гюзяле» («Татарская красавица»), где известные спикеры будут обсуждать важные для каждой женщины темы по психологии, женскому здоровью, красоте и стилю.

Площадка Духовного управления мусульман Москвы представит образовательное пространство, где выступят эксперты в различных областях — журналистики, искусства, науки.

На площадке телеканала «Мир» можно будет попробовать «мировой» эчпочмак от ведущей «Мир 24» Гузель Катаевой и примерить национальные костюмы.

Гости Сабантуя смогут продегустировать национальные блюда на площадках «Кухни народов мира», прогуляться по аллее национальных шатров «Улица добрых соседей», принять участие в различных розыгрышах, мастер-классах для детей и взрослых, увидеть награждение победителей соревнований по конному спорту и соревнования по гребной регате.