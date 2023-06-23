Джо Байден перепутал американский гимн с индийским на встрече с премьер-министром Индии

Джо Байден перепутал американский гимн с индийским на встрече с премьер-министром Индии

2023-06-23 09:43:12

2023-06-23 09:43:12

2023-06-23 09:43:12

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