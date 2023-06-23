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В ГД дадут законодательное определение дипфейкам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В российском правовом поле появится официальный термин «дипфейк», соответствующую инициативу готовят в комитете Госдумы по информполитике совместно с Роскомнадзором, выяснили «Известия».

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«Главная задача законопроекта, которую, надеемся, удастся решить, — это дать правовое определение явлению под названием «дипфейки», которые сегодня стали уже не уникальными», — сказал глава комитета Александр Хинштейн.

Сегодня люди всё чаще стали использовать нейросеть в первую очередь для развлечения, но в течение трех–пяти лет этот механизм разрастется, и к его использованию примкнут мошенники, пояснил зампред комитета Олег Матвейчев. Документ готовится к внесению в Госдуму уже в осеннюю сессию в этом году, добавил он. По словам авторов инициативы, подобный шаг поможет в борьбе с мошенничеством.

«Сейчас это просто игрушки. Но, когда люди будут, к примеру, загружать в программу свои голоса, то мошенники потом смогут звонить их близким с имитацией их же голоса. Или даже сама нейросеть будет вести разговор. То есть вам, к примеру, позвонит ваш родственник, вы его прекрасно узнаете, он будет так же шутить, использовать те же слова-паразиты. Вы его не отличите. А потом он скажет: «Пришли мне 20 тыс. рублей срочно», — пояснил «Известиям» Олег Матвейчев.

Эксперты в области обработки данных предупреждают, что даже специалистам сложно отличить достоверную картинку от ложной, и компании уже ведут исследования по противостоянию дипфейкам. Однако пока технология остается трудозатратной для использования в мошеннических схемах, и она всё еще уступает традиционным способам обмана, добавили они.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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