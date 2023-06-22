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Подсветка появится на зданиях по улице Карла Маркса в Иркутске

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В Иркутске на зданиях по улице Карла Маркса появится архитектурная подсветка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отметил мэр Руслан Болотов, на улице Карла Маркса расположены дома, возведенные более века назад и сохранившие свой первозданный облик. В 2022 году улицу благоустроили на участке от бульвара Гагарина до улицы Ленина.

«Впервые на улице вымостили тротуары натуральным камнем, сделали удобные гранитные пандусы, установили скамьи, посадили липы. Все кабельные линии перенесли под землю. Преображение улицы продолжим: ее украшением станет архитектурная подсветка», — цитирует мэра ИА IrkutskMedia.

Работы по монтажу архитектурной подсветки пройдут по проекту «Туристический код центра города» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По словам председателя комитета по экономике и стратегическому планированию Татьяны Макарычевой, все здания на Карла Маркса являются памятниками федерального и регионального значения.

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