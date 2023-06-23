Спортивные выходные с «Известиями»

Теннис

Женщины. Турниры WTA-500 и WTA-250

Уже вторую неделю проходит травяной сезон в мировом теннисе. Лучшие игроки планеты готовятся к третьему в сезоне турниру Большого шлема Уимблдону, где им также предстоит играть на газоне. Часть предваряющих его соревнований проводится на этой неделе. В частности, два женских теннисных турнира, где до решающих стадий дошли россиянки.

В Берлине обладатель трофея заработает 500 очков в собственный рейтинг классификации в Женской теннисной ассоциации (WTA). В пятницу нас ждет чисто российский четвертьфинал, в котором встретятся Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Победительница в субботу поборется за выход в финал с француженкой Каролин Гарсией или чешкой Петрой Квитовой. А в воскресном решающем матче наша представительница может сыграть с другой россиянкой Элиной Аванесян. Для этого молодой теннисистке надо пройти в четвертьфинале хорватку Донну Векич, а в полуфинале взять верх над Марией Саккари из Греции или Маркетой Вондроушовой из Чехии.

В Бирмингеме победитель местного турнира получит 250 очков. И там до четвертьфинала дошла россиянка Анастасия Потапова. В пятницу ей предстоит играть с британкой Хэрриет Дарт. В случае победы Потаповой предстоит полуфинал против Елены Остапенко из Латвии или Магдалены Фреш из Польши.

23 июня, четвертьфиналы: 12:00–18:00, турнир в Берлине; 13:00–20:00, турнир в Бирмингеме. 24 июня, полуфиналы: 12:00–17:00, Берлин; 13:00–18:00, Бирмингем. 25 июня, финалы: 16:30, Берлин; 17:00, Бирмингем. «Рот-Вайс Теннис Клуб» (Берлин, Германия). «Эджбастон Прайери Клуб» (Бирмингем, Великобритания). Прямые трансляции на сайте WTA

Теннис

Мужчины. Турнир ATP-500

Фото: ТАСС/EPA/Sander Koning

Выступают на этой неделе на травяных теннисных кортах и мужчины. Для российской публики наибольший интерес представляет турнир в немецком Галле за 500 очков победителю. Там продолжают борьбу наши Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые могут в субботу сыграть друг против друга в полуфинале. Для этого сутками ранее в четвертьфинале Медведеву надо обыграть испанца Роберто Баутисту-Агута, а Рублеву — голландца Таллона Грикспора.

23 июня, 13:00–19:00, четвертьфиналы. 24 июня, 15:30–17:30, полуфиналы. 25 июня, 16:00, финал. Арена «Герри Вебер Штадион» (Галле, Германия). Прямые трансляции на сайте ATP

Прыжки в воду

Чемпионат России

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Екатеринбург этим летом примет крупное мероприятие — Международный фестиваль университетского спорта, ставший альтернативой перенесенной на неопределенный срок летней Универсиаде-2023. Этот фестиваль случился в конце августа, а пока на построенных к нему новых спортивных объектах проходят тестовые соревнования.

Одно из них — чемпионат России по прыжкам в воду. Он начнется в выходные и пройдет вплоть до конца следующей рабочей недели. Участвуют спортсмены из 13 регионов России и Белоруссии. Среди них серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне Евгений Кузнецов, бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Александр Бондарь, чемпионы Европы Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева, Никита Шлейхер, Мария Полякова, Анна Конаныхина.

24 июня, финалы: 15:00, 1-метровый трамплин, женщины; 16:15, 3-метровый трамплин, синхронные прыжки, мужчины; 17:15, 10-метровая вышка, синхронные прыжки, женщины. 25 июня, финалы: 15:00, 1-метровый трамплин, мужчины; 16:15, 3-метровый трамплин, синхронные прыжки, женщины; 17:15, 10-метровая вышка, синхронные прыжки, мужчины. Дворец водных видов спорта (Екатеринбург). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»