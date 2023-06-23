Тайное станет явным: Франсуа Озон и пандемик-драма Романа Каримова

Среди главных новинок предстоящего уикенда — боевик «Он — это пуля», детектив Франсуа Озона «Мое преступление», драма «Копенгагена не существует», а также документальный фильм Софьи Горленко «Тонкой нитью» и драма о пандемии «Дыхание». «Известия» рассказывают, что посмотреть в выходные в кино.

«Мое преступление»

18+

Режиссер: Франсуа Озон. В ролях: Надя Терешкевич, Ребекка Мардер, Изабель Юппер, Фабрис Лукини, Дэни Бун, Андре Дюссолье, Эдуар Сюльпис, Режис Лапале, Оливье Брош, Феликс Лефевр

Новая детективная комедия с элементами драмы от одного из самых именитых режиссеров Франции. В этот раз Франсуа Озон решил сделать вольную экранизацию одноименной пьесы Жоржа Бера и Луи Вернея — звезд парижского театра 30-х годов. Если в последних работах режиссера затрагиваются тяжелые темы («По воле Божьей» — педофилия, «Всё прошло хорошо» — эвтаназия), то новинка — водевильная комедия в стиле ретро и юмор в ней преимущественно черный. В связи с этим критики уже поспешили возрадоваться тому, что Озон возвращается к истокам своего творчества.

События картины происходят в 1930-е годы, но Озон грамотно связал «Мое преступление» с современной повесткой. Главная героиня Мадлен Вердье — молодая актриса на мели. Она встречается с пожилым продюсером, который начинает ее домогаться. Девушка сбегает, а позже мужчину находят мертвым. Начинается судебное разбирательство, а Мадлен решает сыграть главную роль в своей жизни — стать подозреваемой. Здесь и аллюзия на движение Me Too, и высмеивание патриархальных устоев того времени, и отсылки к феминистическому движению. Но героиню нельзя назвать исключительно положительным персонажем — громкое дело становится для нее билетом в высшее общество.

«Он — это пуля»

18+

Режиссер: Ник Кассаветис. В ролях: Николай Костер-Вальдау, Джейми Фокс, Майка Монро, Дженьюэри Джонс, Итан Сапли, Джонатан Такер, Гарретт Вэрэйнг, Дэвид Торнтон, Карл Глусман, Пол Йоханссон

Ник Кассаветис — сын всемирно известного Джона Кассаветиса. Прославился младший режиссер преимущественно драмами («Дневник памяти», «Мой ангел-хранитель»), но теперь он решил попробовать свои силы в более суровом кино. Главную роль исполнил Николай Костер-Вальдау, он знаком зрителям по образу Джейме Ланнистера из «Игры престолов». В новом фильме он сыграл брутального детектива, который хочет отомстить культистам, убившим его жену и похитившим дочь.

Картина сочетает в себе сразу несколько жанров: боевик, триллер и даже хоррор. Элементы последнего находят отражение в облике и поступках главных антагонистов — культа садистов-сатанистов. Татуировки оккультных символов, пентаграммы и кровавые ритуалы — этого в новой ленте предостаточно.

Получилось достаточно жестокое кино с обилием перестрелок, расправ и жутких сцен. Бога в новинке однозначно нет. Вырезали его и из названия: в оригинале лента называется «Бог — это пуля» по одноименной песне американской рок-группы Concrete Blonde. Композиция, вышедшая в 1989 году, осуждала всеобщее принятие огнестрельного оружия и черствость людей.

«Копенгагена не существует»

16+

Режиссер: Мартин Сковбьерг. В ролях: Анжела Бундалович, Йонас Хольст Шмидт, Златко Бурич, Вильмер Триер Бреггер, Кристофер Лессо, Элла Шартнер, Рикардо Сундин

В Россию новинка Мартина Сковбьерга приехала с Роттердамского международного кинофестиваля. Сценарием занимался именитый специалист: его написал Эскиль Вогт, он работал над «Худшим человеком на свете» — каннским хитом, который номинировали на «Оскар» в категориях «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

Название у фильма говорящее: без ума влюбленная пара (Ида и Сандер), живущая в Копенгагене, добровольно отсекает себя от внешнего мира, друзей и близких. Город перестает для них существовать. Неожиданно девушка бесследно исчезает, и Сандер оказывается главным подозреваемым. Интрига создается за счет нелинейного повествования. В одной сцене главный герой переживает флешбэк, в другой — всплывают обрывки диалога. Не до конца понятно, кто жертва, а кто виноват. Правда выясняется во время допроса, который устроили брат и отец пропавшей. Из-за этого «Копенгаген» больше напоминает психологический триллер.

«Дыхание»

16+

Режиссер: Роман Каримов. В ролях: Антон Батырев, Ирина Горбачева, Даниил Воробьев, Андрей Карако, Вера Шпак, Евгения Храповицкая, Дмитрий Павленко, Галина Сазонова, Сергей Лысов, Алексей Гоман

До «Дыхания» Роман Каримов работал преимущественно в жанре комедии («Неадекватные люди», «Гуляй, Вася!»), но в его фильмографии уже были экшены, триллеры и мелодрамы. Не хватало только драмы, теперь этот пробел восполнен.

Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для российских врачей: то и дело в новостях показывали утомленных работников с синяками от защитных масок на лице. Их Каримов и сделал героями своего фильма. Главные роли исполнили Антон Батырев, Ирина Горбачева и Даниил Воробьев.

События новинки разворачиваются на старте пандемии, когда не все еще осознавали опасность новой заразы. Из-за этого тон повествования в начале ленты скорее беспечный: бизнесмены отмечают успешную сделку с китайцами по закупке аппаратов ИВЛ. Один из них бывший хирург Виктор. Они выпивают, шумят, веселятся и не осознают, что их ждет в ближайший год. Всё меняется, когда мать Виктора заболевает ковидом и мужчина оказывается заперт в больнице на карантине.

Дальше все события разворачиваются на операционном столе. Все обиды Виктора на правительство из-за «низкой зарплаты» улетучиваются, настает время ежедневного и круглосуточного подвига.

«Микулай»

18+

Режиссер: Ильшат Рахимбай. В ролях: Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Екатерина Агеева, Варвара Шмыкова, Анжелика Ермакова

«Микулай» основан на одноименной пьесе татарского драматурга Мансура Гилязова. Впервые его показали на ММКФ-45 в рамках конкурса «Русские премьеры». Главные роли исполнили Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Екатерина Агеева и Варвара Шмыкова. От источника экранизация значительно отличается: в оригинале это моноспектакль, в фильме персонажей стало больше, так что ожидать полной копии постановки не стоит.

Чудаковатый Микулай — житель кряшенской деревни. Расположена она в глуши, в ней даже нет электричества, а время будто бы стоит на месте: жители носят пестрые народные одеяния, здесь здравствуют старые традиции. Неожиданно в поселение приезжает молодой мужчина Степан, который заявляет, что он сын Микулая. Встреча запускает череду странных событий.

Сначала фильм кажется одновременно семейной и социальной драмой: объявившийся сын хочет забрать отца от родных, затрагивается здесь и конфликт поколений, проблема вымирания деревень. Но затем картина вдруг превращается в этно-триллер в стиле «Солнцестояния».

«Тонкой нитью»

12+

Режиссер: Софья Горленко

«Тонкой нитью» — фильм о пяти аутентичных регионах России, режиссером выступила Софья Горленко. Ее предыдущие работы («Атлантида Русского Севера», «Сказки о маме») считаются хитами в зрительском документальном кино. Теперь главными героями ленты выступят творческие люди: дизайнеры, художники, кутюрье. «Тонкой нитью» — фильм о самобытной, но уходящей русской народной культуре.

От Карелии в фильме снялась дизайнер одежды Маша Андрианова. В башкирском эпизоде — этнограф Салима Усманова. В Удмуртии — современная художница Паладдя Башурова. Русский Север представил кутюрье Фрол Буримский. Завершает «Тонкую нить» путешествие в Коми, здесь зритель знакомится с Алисой Горшениной. Тогда и становится ясно, что все новеллы — части единой и вполне цельной мозаики.