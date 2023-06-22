Для Красноярска закупят еще девять электробусов за 400 млн рублей

Красноярск в 2023 году закупит еще девять электробусов. Конкурс на поставку уже объявлен, сообщает городская администрация.

Максимальная стоимость контракта с поставщиком составляет 405,9 млн рублей. Победитель торгов должен поставить электробусы до конца ноября 2023 года и обеспечить их гарантийное обслуживание в течение двух лет.

Согласно техзаданию, транспорт должен вмещать не менее 80 пассажиров и быть оснащен системами ГЛОНАСС, спутниковой навигации, видеонаблюдения и подсчета пассажиров. Также обязательным является наличие системы отопления и кондиционирования, USB-разъемов для зарядки гаджетов, двух видеомониторов, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По словам руководитель городского департамента транспорта Максима Силкина, транспорт приобретут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, в октябре в Красноярск должны прибыть первые 11 электробусов, закупленные по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».