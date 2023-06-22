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Вена второй год подряд признана лучшим городом для жизни в мире

EIU: Вена второй год подряд признана лучшим городом для жизни в мире
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Фото: Global Look Press/XinHua/Guo Chen
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Столица Австрии Вена второй год подряд признана самым пригодным для жизни городом мира. Исследование опубликовала 21 июня компания Economist Intelligence Unit (EIU).

«Город по-прежнему предлагает непревзойденное сочетание стабильности, хорошей инфраструктуры, качественного образования и здравоохранения, а также множества культурных и развлекательных заведений, при этом одним из его немногих недостатков является относительное отсутствие крупных спортивных мероприятий», — заявили аналитики.

Вена набрала 98,4 балла из 100 возможных согласно критериями EIU. В 2022 году столица Австрии также заняла первое место с результатом 99,1 балла.

В первой десятке также расположились Копенгаген, Мельбурн, Сидней, Ванкувер, Цюрих, Калгари, Женева, Торонто, Осака и Окленд, сообщает «Газета.Ru».

Последние места в списке из 173 городов заняли Карачи, Лагос, Алжир, Триполи и Дамаск.

Москва заняла 96-е место, так же как и в 2022 году.

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Ранее, 4 апреля, Минстрой РФ поставил Москву на первое место в индексе качества городской среды в России. Среди городов-миллионников за ней расположились Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Пермь, Уфа, Челябинск и Новосибирск.

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