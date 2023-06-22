Патрушев сообщил Путину, что потери ВСУ в личном составе составили более 13 тысяч человек

Патрушев сообщил Путину, что потери ВСУ в личном составе составили более 13 тысяч человек

2023-06-22 12:09:11

2023-06-22 12:09:11

2023-06-22 12:09:11

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