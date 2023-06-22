В России проверят молочную продукцию на содержание пальмового масла
Прокуроры проверят молочную продукцию в регионах. Исследовать будут возможную фальсификацию товара, сообщает телеканал «Известия». Общественники нашли пальмовое масло вместо молочных жиров. В Госдуме требуют отменить мораторий на проверки бизнеса. В лабораторию направили товар семи производителей. В большинстве случаев растительные жиры находили в масле.
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