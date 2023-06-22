Более 85 тыс. человек сдадут ЕГЭ в резервные дни
Более 85 тыс. человек сдадут ЕГЭ в резервные дни с 22 июня по 1 июля, об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Написать экзамен смогут выпускники прошлых лет, а также текущего года, которые по уважительной причине не сдавали его в основной день. До 1 июля можно пересдать тесты по русскому и математике, если была получена неудовлетворительная оценка, передает телеканал «Известия». Экзамены пройдут в 2,4 тыс. экзаменационных пунктов в России и за рубежом.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.