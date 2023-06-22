В России планируют субсидировать молодежи половину стоимости аренды жилья

В РФ планируют субсидировать аренду жилья для молодежи. Людям до 35 лет компенсируют 50% платы за съемную квартиру. Участники программы параллельно должны копить на первый взнос по ипотеке, сообщает телеканал «Известия». Средняя стоимость арендного жилья в России составляет 25 тыс. рублей в месяц. В 2023 году минимальный взнос по ипотеке повысился до 20%. Молодежная программа может охватывать 310 тыс. человек в год. Сроки запуска льготной аренды пока не называют.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.