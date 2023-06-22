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Мир
СК РФ изъял элементы упавшей на мост между Херсонской областью и Крымом ракеты
Происшествия
ФСБ задержала в Мелитополе готовивших подрыв железной дороги диверсантов СБУ
Общество
Во время ЕГЭ россияне купили глицина и успокоительных на 471,9 млн рублей
Общество
Путин указал на важность наращивания общих усилий в борьбе с эпидемиями
Общество
Экс-начальник ГУЭБиПК МВД Сугробов вышел из колонии
Общество
Пожар на рынке в Ростовской области локализован на площади 2 тыс. кв. м
Общество
С марта 280 тыс. жителей новых регионов оформили российские пенсии
Общество
Сальдо назвал сроки восстановления Чонгарского моста после обстрела ВСУ
Происшествия
Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе
Происшествия
Мосты на границе между Херсонской областью и Крымом попали под обстрел ВСУ
Общество
Число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС возросло до 46
Мир
С помощью пропавшего батискафа планировали собирать ДНК возле «Титаника»
Армия
В ВМФ РФ сообщили о планах оснастить «Цирконами» все строящиеся фрегаты

Хроника специальной военной операции. Графика

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