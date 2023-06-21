Первый Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявляет программу и партнеров
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- Первый Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявляет программу и партнеров
Первый фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc пройдет с 3 по 9 июля в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького в рамках «Российской креативной недели. Москва Фест» в павильоне «Кино». Киносмотр – составляющая фестиваля стриминговых сервисов ORIGINAL+.
На фестивале ORIGINAL+Doc будут показаны премьерные документальные фильмы – оригинальные проекты российских онлайн-кинотеатров. Среди героев этих картин – режиссер Алексей Балабанов, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, специалисты и подопечные Благотворительного Фонда Константина Хабенского, культовая панк-группа группа «Король и Шут» и другие.
Также в программе – неигровые ленты про революционные технологии съемок воздушных боев в новом фильме Алексея Германа-младшего «Воздух», который выйдет в российский прокат в этом году; истории создателей российских компьютерных игр; документальные работы о женском футболе в Дагестане и о бойцах ММА, об истории кино в нашей стране и многие другие.
Почетный гость фестиваля – Сербия. В программе – совместный сербско-российский фильм «Музыка из концлагеря». Среди тех, кто его представляет, известный сербский актер, телеведущий и исполнитель Марко Долаш.
Все фильмы представят создатели, и после сеансов у зрителей будет возможность задать им вопросы.
Конкурсная программа:
- «Как я стал ребенком», ИВИ
- «История российских компьютерных игр», ОККО
- «Большая битва», WINK
- «Белые вороны», PREMIER
- «Алексей Балабанов. Послесловие...», Kino1TV
- «Челюскин. Задание императора», PREMIER
- «Громко и нежно», OKKO
- «Земля виноделов», RUTUBE
- «Бей первой!», START
Специальные показы:
- «Кино 3.0», PREMIER
- «Медведева против Медведевой», Kino1TV
- «Король и Шут», Кинопоиск
- «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» (часть 2), ОККО
Специальные события:
- «Воздух». Воздушные бои и виртуальные технологии». Public talk с создателями масштабной военной драмы «Воздух». Режиссёр Алексей Герман-младший совместно с командой студии XOVP расскажет о прогрессивных технологиях, примененных в создании сцен воздушных боев;
- Представление фильма «Музыка из концлагеря» Сербия - Россия. Круглый стол с создателями. Дискуссия о совместных кинопроектах между двумя странами
Событие
- Специальный показ на воде: «Киты: Стражи планеты», ОККО
Документальные проекты оценит профессиональное независимое жюри, в состав которого войдут эксперты в сфере кинематографа в документальном направлении и представители СМИ. Призы будут вручаться в следующих номинациях:
● Самый ожидаемый документальный проект
● Оригинальный документальный сериал (фильм)
● Оригинальное режиссерское видение
● Оригинальное операторское видение
● Оригинальная история
● Оригинальный герой
● Оригинальная героиня
● Спецприз от «Российской газеты»
● Спецприз от Жюри СМИ