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Первый Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявляет программу и партнеров

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Фото: Лунапарк
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Первый фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc пройдет с 3 по 9 июля в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького в рамках «Российской креативной недели. Москва Фест» в павильоне «Кино». Киносмотр – составляющая фестиваля стриминговых сервисов ORIGINAL+.

На фестивале ORIGINAL+Doc будут показаны премьерные документальные фильмы – оригинальные проекты российских онлайн-кинотеатров. Среди героев этих картин – режиссер Алексей Балабанов, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, специалисты и подопечные Благотворительного Фонда Константина Хабенского, культовая панк-группа группа «Король и Шут» и другие.

Также в программе – неигровые ленты про революционные технологии съемок воздушных боев в новом фильме Алексея Германа-младшего «Воздух», который выйдет в российский прокат в этом году; истории создателей российских компьютерных игр; документальные работы о женском футболе в Дагестане и о бойцах ММА, об истории кино в нашей стране и многие другие.

Почетный гость фестиваля – Сербия. В программе – совместный сербско-российский фильм «Музыка из концлагеря». Среди тех, кто его представляет, известный сербский актер, телеведущий и исполнитель Марко Долаш.

Все фильмы представят создатели, и после сеансов у зрителей будет возможность задать им вопросы.

Конкурсная программа:

  • «Как я стал ребенком», ИВИ
  • «История российских компьютерных игр», ОККО
  • «Большая битва», WINK
  • «Белые вороны», PREMIER
  • «Алексей Балабанов. Послесловие...», Kino1TV
  • «Челюскин. Задание императора», PREMIER
  • «Громко и нежно», OKKO
  • «Земля виноделов», RUTUBE
  • «Бей первой!», START

Специальные показы:

  • «Кино 3.0», PREMIER
  • «Медведева против Медведевой», Kino1TV
  • «Король и Шут», Кинопоиск
  • «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» (часть 2), ОККО

Специальные события:

  • «Воздух». Воздушные бои и виртуальные технологии». Public talk с создателями масштабной военной драмы «Воздух». Режиссёр Алексей Герман-младший совместно с командой студии XOVP расскажет о прогрессивных технологиях, примененных в создании сцен воздушных боев;
  • Представление фильма «Музыка из концлагеря» Сербия - Россия. Круглый стол с создателями. Дискуссия о совместных кинопроектах между двумя странами

    Событие
  • Специальный показ на воде: «Киты: Стражи планеты», ОККО

Документальные проекты оценит профессиональное независимое жюри, в состав которого войдут эксперты в сфере кинематографа в документальном направлении и представители СМИ. Призы будут вручаться в следующих номинациях:

● Самый ожидаемый документальный проект

● Оригинальный документальный сериал (фильм)

● Оригинальное режиссерское видение

● Оригинальное операторское видение

● Оригинальная история

● Оригинальный герой

● Оригинальная героиня

● Спецприз от «Российской газеты»

● Спецприз от Жюри СМИ

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