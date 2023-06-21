Шляпу Майкла Джексона выставят на торги

Шляпу Майкла Джексона выставят на аукционе во Франции, об этом сообщает агентство France-Presse. Начальная стоимость лота составит от €60 до €100 тыс. В этой шляпе певец выступал на концерте 25 марта 1983 года в честь 25-летия лейбла Motown. Именно тогда музыкант представил свою знаменитую «лунную походку» во время исполнения хита Billie Jean, передает телеканал «Известия». Головной убор Майкл Джексон бросил в дальний конец сцены перед началом песни. Торги пройдут на площадке аукционного дома Drouot.

Кроме шляпы, там представят еще около 200 предметов. Среди них — афиши, билеты на концерты, золотой диск Мадонны, музыкальные инструменты, костюм Мартина Гора из Depeche Mode, виниловые пластинки Rolling Stones.

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