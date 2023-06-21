Читинскую птицефабрику обновили за 20 млн рублей

Читинская птицефабрика в Забайкальском крае откроется 27 июня после модернизации. На ремонтные работы было потрачено 20 млн рублей, льготный займ предоставил Фонд развития промышленности региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства экономического развития.

«Можно сказать, что теперь птицефабрику не узнать. Ведь взамен ручному труду пришла инновационная техника — она включает в себя современные системы кормления и поения, создания микроклимата и вентиляции, оборудование для содержания птицы, а также оборудование для мойки и дезинфекции »,— рассказал зампред правительства региона Александр Бардалеев, его цитату приводит ИА ChitaMedia.

По его чиновника, вместо 5 млн яиц в год обновленная птицефабрика начнет производить 18 млн. Это единственное учреждение в Забайкалье, которое производит яйца в столь больших масштабах.

Как отмечает издание, Читинская птицефабрика работает с 2000 года и в ней ни разу не было ремонта. В старых клетках содержали 17 тыс. кур, в новом помещении уместятся 60 тыс. пернатых.