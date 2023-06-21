Хантер Байден признался в трех правонарушениях

Хантер Байден пошел на сделку со следствием. Сын президента признался в трех правонарушениях. Власти обвиняют Байдена-младшего в налоговых преступлениях. Еще одно правонарушение связано с хранением оружия, передает телеканал «Известия». Джо Байден заявил журналистам на брифинге, что гордится своим сыном Хантером. После короткого ответа лидер США перевел разговор на другую тему.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.