Новый Бреттон-Вудс

В следующем году исполняется 80 лет конференции в Бреттон-Вудсе, заложившей основы послевоенной финансовой системы. Подписанное на встрече соглашение давно уже не действует, но его наследие ощущается до сих пор.

Одно из проявлений — это доминирование доллара в мировой экономике. Сейчас это ощущается особенно остро. Валюта используется как оружие со стороны США. С его помощью пытаются отрезать от международного рынка как отдельные компании, так и целые страны.

Последствия ощущаются и в безудержных тратах со стороны правительства США. Политические игры с потолком госдолга, которые мы недавно наблюдали, — это всего лишь ритуальные танцы, которые всегда заканчиваются одинаково: новым расширением госрасходов. Проблема же для остального мира заключается в том, что эти расходы идут во многом совсем не на цели развития. Быстрее всего растут военные траты, которые уже близки к сумме в $900 млрд. Это сопоставимо, например, с годовым ВВП Швейцарии. При этом частота аварий на железной дороге в США в последние месяцы намекает на недофинансирование некоторых других важнейших сфер.

Во многом же эти расходы американского бюджета, пусть и невольно, спонсируют все те, кто вкладывается в долг Штатов. Невольно — потому что многолетний статус резервной валюты привел к тому, что столь же ликвидных активов с сопоставимой надежностью в мире просто не существует в должном объеме, а положительный торговый баланс многих развивающихся стран заставляет их искать такие активы постоянно. И хотя дефолт США всё чаще обсуждается совершенно серьезно, инвесторы продолжают покупать американский долг, пусть и менее охотно, чем раньше.

Говоря о Бреттон-Вудсе, важно упомянуть еще один факт. Конференция состоялась в июле 1944 года, то есть о том, как будут выстроены международные валютные и финансовые отношения, страны — участницы антигитлеровской коалиции начали думать еще до окончания Второй мировой войны. Причина понятна: если обсуждение параметров новой системы отложить на потом, то восстановление затянется. А это ничьим интересам не соответствовало.

Параллели с сегодняшней ситуацией налицо. Пусть фактически мир и не в третьей мировой войне, но противостояние между очень разными странами и блоками по целому ряду вопросов достигло такого накала, которого не было на протяжении многих десятилетий.

Очевидно, что старое мироустройство постепенно разрушается. Попытки обходить долларовую систему заметны повсюду. Речь не только о странах, находящихся под санкциями, и их партнерах, объективно ищущих пути. Речь и о союзниках США.

Так, еврокомиссар по вопросам финансовых услуг Мейрид Макгиннесс в мае заявила, что комиссия «поддерживает многополярный глобальный валютный режим, который может быть полезен для повышения стабильности международной финансовой системы». Она также отметила, что будет стремиться к повышению роли евро в энергетическом и сырьевом секторах.

Но от разговоров о необходимости дедолларизации до формирования новой системы предстоит пройти большой путь. Развивающимся странам нужно как можно скорее начинать работу по выстраиванию новой международной финансовой архитектуры, способной стать если не заменой, то альтернативой доллароцентричной системе. Без этого вряд ли можно будет говорить о настоящем экономическом суверенитете.

Просто перейти на национальные валюты или на какую-то одну легко не получится, что мы и видим уже сейчас. Для ухода от доллара необходима полноценная финансовая инфраструктура всех типов, от доллара не зависящая. Нужны кредитные организации, действующие вне зоны влияния США и не подверженные санкциям. А также — ликвидный финрынок, на котором можно привлечь деньги и найти надежные активы для инвестиций. Необходимы расчетная система, структура для разрешения споров; страховая, учетная и информационная инфраструктуры.

Работа предстоит колоссальная, но принципиально важно сейчас начать делать шаги в этом направлении. Очевидно, что серьезную роль в новой системе может и должен играть Китай. Создание, например, новых банков в КНР, не завязанных на долларовую инфраструктуру, могло бы стать хорошим стартом для альтернативной финансовой архитектуры.

При этом Китай мог бы рассчитывать на активную поддержку как минимум стран БРИКС, включая Россию. Важно не допустить прошлых ошибок, обеспечить многосторонний контроль внутри системы и поддерживать баланс между интересами ее участников. Но ключевой вопрос сейчас — в создании самих институтов, на которых будет основана новая финансовая архитектура. Момент для нового Бреттон-Вудса настал.

Автор — начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, кандидат экономических наук

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