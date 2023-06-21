Умер сооснователь букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков

Один из основателей букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков умер в Швейцарии на 43-м году жизни. Об этом сообщил его друг, мультипликатор Павел Мунтян (признан в РФ иноагентом).

На своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) 21 июня Мунтян написал, что Каршков поехал в Швейцарию с целью пройти комплексное медицинское обследование.

После введения препаратов при проведении МРТ мужчине резко стало плохо, он впал в кому. Причиной смерти предпринимателя его друг назвал аллергическую реакцию на контрастную жидкость для МРТ.

Сергей Каршков родился в Киевской области, позднее переехал в Брянск и работал в местном УВД. В 2007 году стал сооснователем 1хBet. Компания предоставляет услуги в сфере ставок на спорт, имеет статус нелегальной на территории России.

В 2020 году предприниматель был объявлен в РФ в розыск по делу о незаконной организации и проведении азартных игр. По некоторым данным, в последние годы проживал на Кипре.