Карта спецоперации на Украине 21 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 21 июня можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки ВС РФ пресекли действия трех украинских ДРГ в ЛНР, а также в Запорожской области и на краснолиманском направлении.

Кроме того, в МО сообщили, что ВСУ продолжают наступательные действия на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Только за минувшие сутки потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 200 военнослужащих, на краснолиманском направлении — до 135 военнослужащих, на херсонском направлении — свыше 60 военнослужащих, а на купянском направлении — более 40 военных

Кроме того, российские войска поразили командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области, а также отбили две атаки механизированной бригады ВСУ, усиленной танками, на запорожском направлении.

Также ВС РФ за сутки отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении, уничтожено до 400 украинских военнослужащих.

Авиация ВКС России нанесла удары по подразделениям ВСУ в районе Времевского выступа. Были уничтожены склады боеприпасов трех украинских бригад в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.