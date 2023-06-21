Площадь лесного пожара достигла 3,4 тыс. га в Алтайском крае

Лесной пожар в Егорьевском районе Алтайского края распространился на площадь 3,4 тыс. га. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии.

В ликвидации горения, выявленного 19 июня, участвуют 211 спасателей, а также 87 единиц техники. Задействован самолет-амфибия Ве-200, он выполнил 18 сбросов воды на участки пожара. Также для мониторинга ситуации используется вертолет.

Пациенты Егорьевского детского психоневрологического интерната и Лебяженской туберкулезной больницы вывезены в Рубцовск. Больше эвакуация никому не потребовалась, пожар действует на расстоянии больше 10 км от населенных пунктов. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Власти Алтайского края обратились к губернатору ХМАО с просьбой направить в Егорьевский район парашютно-десантную пожарную службу.